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Общество23 августа 2021 16:38

27 крышек люков украли за два месяца в Петербурге

«Водоканал» написал заявление в полицию
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
"Водоканал" написал в полицию заявление о краже люков.

"Водоканал" написал в полицию заявление о краже люков.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский «Водоканал» продолжает подсчитывать убытки от действий охотников за металлами. За два летних месяца злоумышленники похитили 27 крышек от канализационных люков. И хотя это не рекорд, но приятного все равно мало.

- С июля по август 2021 года специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» зафиксировали хищение 27 крышек люков. Только в минувшие выходные, в субботу, 21 августа, в течение суток в Московском районе было похищено 4 крышки на Пулковской и Ленсоветовской улицах, - сообщает пресс-служба предприятия.

Коммунальщики отмечают, что украденный люк, - не только убыток для предприятия, но и опасность для пешеходов и автомобилей, ведь в темноте легко провалиться в колодец.

По факту краж юристы «Водоканала» уже написали заявление в полицию. Похитителям грозит до двух лет лишения свободы. А жителей, если они заметили открытый колодец, просят звонить по номеру: 305-09-09.