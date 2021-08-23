Три человека погибли, 71 - пострадал в ДТП за выходные в Петербурге и Ленобласти

Больше тысячи аварий произошло в Петербурге и Ленобласти за выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более тысячи ДТП из которых свыше 50 - с пострадавшими, произошло за минувшие выходные в Петербурге и Ленинградской области. Печальные итоги уик-энда подвели в региональном управлении ГИБДД.

- В период с 20 по 22 августа в состоянии опьянения задержано 98 водителей, еще 51 оформлен за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Пресечено 85 фактов выезда на встречную полосу. Выявлено 6060 нарушений ПДД, в том числе: 5726 - водителями, 334 - пешеходами, - сообщается в группе УГИБДД ВКонтакте.

Кроме того, в руки инспектором попались 94 человека, совершивших административные правонарушения, еще трое, были в федеральном розыске.

За выходные в Петербурге произошло 852 ДТП, из которых 29 - с пострадавшими. В них ранены 35 человек, в том числе пятеро детей. Двое взрослых погибли. В Ленобласти зафиксировано 265 аварий, 36 человек пострадали (четверо - дети), один участник ДТП погиб.