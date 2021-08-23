Трассу М-10 Москва-Петербург будут перекрывать из-за протяжки проводов освещения

Дорожные работы ограничат проезд по трассе М-10 в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новые перекрытия движения на трассе М-10 Москва-Петербург анонсирует управление федеральных автодорог «Северо-Запад». Два дня подряд в Тосненском районе Ленобласти машины будут останавливать из-за модернизации систему освещения.

- Для выполнения работ по подвесу проводов через дорогу будет полностью перекрываться движение всех видов транспорта в следующие дни: 31 августа на 601-м км (между поселками Трубников Бор и Померанье) с 15:00 до 15:15; 1 сентября на 600-м км (между поселками Трубников Бор и Померанье) с 11:30 до 11:45 и с 15:15 до 15:30, - сообщает пресс-служба дорожного управления.

Время каждого перекрытия составит не более 15 минут. Водителей просят с пониманием отнестись к работам и заранее продумывать маршрут поездки.

Все работы по обустройству искусственного электроосвещения на М-10 в Ленобласти и Петербурге должны завершится в октябре 2021 года.