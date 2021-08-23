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Авто23 августа 2021 17:45

На развязке КАД с Гостилицким шоссе полностью перекроют съезд

Проехать здесь будет нельзя две ночи подряд
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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На развязке КАД и Гостилицкого шоссе ограничат движение. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

На развязке КАД и Гостилицкого шоссе ограничат движение. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Новые ограничения вводятся на петербургской кольцевой автодороге. Две ночи подряд будет закрыт для проезда один из съездов на развязке КАД и Гостилицкого шоссе. Водителей заранее предупреждают у неудобствах.

- В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт съезд с внутреннего кольца КАД на Гостилицкое шоссе в направлении Петергофа, а так же будет полностью перекрыто движение по Гостилицкому шоссе по направлению из Ленинградской области в Петербург, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Чтобы минимизировать трудности для водителей, проезд будут перекрывать по ночам: с 26 на 27 августа и с 27 на 28 августа. Время перекрытия: 21:00 – 06:00.

Водителей просят быть внимательнее и смотреть на знаки и указатели, которые выставят дорожные службы.