Две «Газели» с пирожками увезли после рейда у метро «Ломоносовская»

От "Ломоносовской" увезли две "Газели" с чебуреками. Фото: ККИ СПб

Две «Газели» с выпечкой, столы, стойки и более ста единиц товара - улов чиновников Комитета по контролю за имуществом (ККИ), которые наведались с проверкой к станции метро «Ломоносовская». Для торговцев это стало неприятным сюрпризом и многие не успели «смотать удочки».

- В результате мероприятия от торговых точек освобождено семь земельных участков. Торговые столы и прилавки с фруктами-овощами, одеждой, очками, аксессуарами для мобильных телефонов демонтированы. Реализуемая продукция, торговое оборудование, а также две автолавки с выпечкой изъяты и помещены на склад временного хранения, - сообщает пресс-служба ККИ.

На торговцев составлены протоколы за продажу товаров в неустановленных местах и без разрешения. Двоих, не пожелавших сдаваться без боя и обматеривших инспекторов комитета, передали в руки полиции.