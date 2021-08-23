Массовую гибель уток в Петербурге объяснили их старостью и закормленностью

Петербуржцев просят не кормить уток. Фото: vk.com/infoeco_spb

Специалисты Комитета по природопользованию Петербурга ответили на обеспокоенность горожан, которые жаловались на массовую гибель уток в прудах. Последний случай произошел в Яблоневом саду на Беглрадской улице, где плавали тушки полутора десятка мертвых птиц. Но, как оказалось, это - нормальное явление.

- Популяция уток, круглогодично обитающих на территории Санкт Петербурга, по оценкам орнитологов насчитывает более 20 тысяч особей. Средняя продолжительность жизни уток составляет 9-10 лет. Ежегодная естественная убыль составляет более 2 тысяч птиц. Гибель уток – это сезонное явление, обусловленное естественными биологическими причинами, - сообщает пресс-служба комитета.

Чаще всего утки гибнут в летнюю жару и зимой в морозы. Последнему способствуют сами петербуржцы. Они усиленно кормят уток, из-за чего те перестают самостоятельно добывать пищу и не улетают в теплые края, надеясь на людей.

- В теплое время года никакие виды птиц не нуждаются в подкормке. Птицы сами способны найти пищу гораздо более полезную, чем хлеб. Естественное питание особенно необходимо птенцам для здорового роста и развития. Молодые птицы должны научиться сами добывать естественную для себя пищу. С каждым годом все больше птиц отказываются улетать в теплые страны на зимовку и в результате, когда водоемы все-таки замерзают, оказываются в очень сложной, порой безвыходной ситуации и погибают, - отмечают специалисты и убедительно просят горожан не кормить уток летом.