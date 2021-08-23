Смольный похвалил медиков за улучшение эпидситуации по коронавирусу в Петербурге

Петербургских медиков похвалили за улучшение эпидситуации по COVID-19 в городе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Александр Беглов поблагодарил петербургских медиков за улучшение эпидситуации в городе. Напомним, за последние сутки число заболевших резко снизилось, за воскресенье заразился инфекцией лишь 691 человек. Количество свободных коек в стационарах с большим запасом – пустуют чуть менее 50% от всех мест. Неплохи и темпы вакцинации перед началом осени.

- Спасибо нашим медикам за мужество, самоотдачу, верность долгу. Вашими общими усилиями эпидемиологические показатели в Петербурге продолжают снижаться. Что касается горожан, то помните, что вакцинация – самый эффективный способ борьбы с инфекцией. Но личная гигиена также помогает защититься от заражения, - сообщил губернатор в ходе эфира на «Радио России».

Добавим, что власти городские ученые ожидают четвертую волну коронавируса в Северной столице уже во второй половине сентября.

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