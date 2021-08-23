Две дизель-электрические подлодки заложили на «Адмиралтейских верфях»

В Петербурге заложили еще две подлодки для ВМФ России. Фото: Смольный

На «Адмиралтейских верфях» заложили две дизель-электрические подлодки в рамках проекта 636.3. Судна построят для ВМФ России. Торжественное событие стартовало после напутственных слов президента Владимира Путина, который принял участие в мероприятии по видеосвязи.

Имена подводных лодок – «Можайск» и «Якутск». Это уже пятый и шестой корабли, которые возводят петербургские строители для задач Тихоокеанского флота. Что касается четвертого судна, «Уфа», то там пока что выполняется монтаж. А третья подлодка под названием «Магадан» уже заканчивает испытания, поскольку с глубоководными погружениями не возникло никаких проблем. Остальные два судна, «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», не первый год находятся в пользовании моряков.

В целом, все лодки могут погружаться на глубину в 300 метров, а также имеют наивысшую боевую эффективность.

- Строительство этих подводных лодок – важный этап долгосрочного плана Министерства обороны по совершенствованию боевой готовности ВМФ России, – уточняют в пресс-службе Смольного.