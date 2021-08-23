Комздрав недоволен низким процентом привитых среди петербуржцев старше 60 лет

В Петербурге собираются обзванивать пенсионеров для агитации на прививку от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Комздраве Санкт-Петербурга посетовали на маленький процент привитых от коронавируса горожан, которые старше 60 лет. Хотя, стоит отметить, что вакцинированных среди молодежи еще меньше. По словам главы комитета Дмитрия Лисовца, вакцинированных пенсионеров в Северной столице только 35%. Поэтому городские поликлиники уже с осени будут уделять особое внимание жителям старшего возраста, ближе к пожилому.

- В районах составлены списки прикрепленного населения 60+. Тех, кто еще не привился, будут обзванивать медработники. Все условия для быстрой и безопасной вакцинации в городе созданы. Теперь нужно просто проявить сознательность и позаботиться о своей защите, - пишет Дмитрий Лисовец на своей рабочей странице во «Вконтакте».

В Комздраве в очередной раз подчеркивают, что букет хронических заболеваний не должен стать преградой на пути пенсионера к вакцинации, это является, наоборот, прямым показанием к прививке.