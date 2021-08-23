В университеты Петербурга подали более 700 тысяч заявлений на бюджет

В Петербурге подвели итоги приемной кампании в вузы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские вузы рассмотрели более 700 тысяч заявлений от абитуриентов перед стартом учебного сезона 21/22. Напомним, ранее в Смольном сообщали, что примерно на одно бюджетное место претендовали 17 человек. Самыми популярными оказались специальности из мира медицины. В частности, «бум» заявлений был в университете имени Мечникова на направлении педиатрии.

Но есть и недоработки в системе образования. По мнению Алексея Демидова, главы Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти, в городе в этом году мало абитуриентов-«технарей».

- В Петербурге уменьшается число ребят, которые пишут ЕГЭ по физике и хотят поступить на техническую специальность. В этом году их меньше 6 тысяч, а мест для них около 18 тысяч, - посетовал Алексей Демидов на пресс-конференции в ТАСС.

Другие любопытные итоги приемной кампании читайте по ссылке в большом материале «Комсомолки».