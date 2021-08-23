Пары топливного масла вспыхнули в автомастерской на улице Химиков в Петербурге

В автомастерской на улице Химиков вспыхнули пары ГСМ, пострадал сварщик. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пары горюче-смазочного материала (ГСМ) вспыхнули в автомастерской на улице Химиков в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Все произошло в 19:35. Рабочие заканчивали смену, как вдруг 200-литровая емкость с топливным маслом внезапно преподнесла «сюрприз» одному из сварщиков. Пары ГСМ обожгли тело сотрудника мастерской, но он, скорее, отделался испугом, нежели серьезно пострадал.

- В доме №2 на улице Химиков, в одноэтажном здании автомастерской ООО «Автопервый» вспыхнули пары ГСМ при проведении сварочных работ. Масло находилось в 200-литровой емкости. Дальнейшего горения не было. Пострадал 28-летний мужчина, но он отказался от госпитализации, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что медики диагностировали у сварщика ожоги первой и второй степени на 6% тела.