Индийский блокбастер начали снимать в центре Петербурга по программе рибейта

В Петербурге снимают индийское кино по программе рибейта. Фото: пресс-служба Expocontent

В центре Санкт-Петербурга стартовали съемки индийского блокбастера под рабочим названием «Производство 70». Горожане уже могли видеть перекрытия движения возле исторических памятников Северной столицы. Болливудский фильм создают по программе рибейта. Это первая подобная практика в России. То есть продюсерам кино собираются компенсировать часть затрат на производство, это около 46 млн рублей.

- В фильме в главных ролях снимаются популярные болливудские звезды. Это первый зарубежный проект, который получит государственную субсидию для производства фильма на территории России от Минэкономразвития и Российского экспортного центра по федеральной программе рибейтов, - сообщают в пресс-службе компании Expocontent.

К слову, в центре сюжета будущей картины находятся спецагенты, которых волею судьбы забрасывает в разные страны, в том числе в Россию, где они разыскивают торговцев оружием.