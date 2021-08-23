Еще 221 житель Ленобласти заразился коронавирусом

В Ленобласти за последние сутки заразился коронавирусом 221 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последние сутки еще 221 житель Ленинградской области заболел коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 47-го региона. В топе по заражениям инфекцией за день следующие районы: Всеволожский, Выборгский, Киришский и Тихвинский.

Эпидситуация в Ленобласти на 23 августа 2021 года. Фото: vk.com/minuscovid_lo

- Во Всеволожском районе выявили коронавирус в следующих местах: Мурино – 14, Всеволожск – 9, Кудрово – 2, Янино-1 – 4, Новое Девяткино – 4, Разметелево – 1, Кузьмоловский – 1, Старая – 2, Вартемяги – 3, Токсово – 1, Бугры – 4, Гарболово – 1, Агалатово – 1, пгт им.Свердлова – 1, Дубровка – 1, д.Мяглово – 1, м. Дунай, СНТ Здоровье – 1, Ненимяки – 1, Кальтино – 1, массив Лехтуси, Ручьи-Юбилейное тер. СНТ – 1, - передает группа «Минус коронавирус. Ленобласть» во «Вконтакте».

Добавим, что в Петербурге за день сильно снизилось число заболевших коронавирусом. А Комздрав посетовал на маленький процент привитых среди пенсионеров.