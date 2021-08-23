Памятник Анне Ахматовой открыли под Гатчиной

В поселке Сиверский под Гатчиной открыли памятник Анне Ахматовой. Фото: vk.com/siverdep

Памятник Анне Ахматовой открыли в поселке Сиверский, что находится под Гатчиной в Ленинградской области. Гипсовый бюст находится перекрестке Республиканского проспекта и Малого переулка. В 20-х годах прошлого века там был дом известного литературоведа и историка Павла Щеголева, в котором гостила великая поэтесса. Увы, до наших дней здание не сохранилось.

- Во время проведения мероприятия все присутствующие окунулись в мир поэзии Анны Ахматовой - послушали ее замечательные стихи - пронзительные, загадочные, ошеломительные, отображающие внутреннее состояние и трогающие за душу, - пишет культурный центр «Юбилейный» в своей группе во «Вконтакте».

Добавим, что на установку и создание памятника не было потрачено бюджетных денег.