Экономисты объяснили, откуда взялся столь большой размер средней зарплаты в Петербурге

Стало понятно, как Смольный посчитал среднюю заработную плату в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ведущие радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM поговорили с экспертами, которые объяснили, откуда Смольный насчитал столь большой размер средней заработной платы в Северной столице. Напомним, глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко заявил на «нулевых» чтениях бюджета в Заксобрании, что обычный горожанин получает в месяц 72,8 тысячи рублей.

- Нам не врут. Это, скорее, номинальная зарплата. – объясняет в радиоэфире Мария Бузунова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу. – Это зарплата чистая, куда входят больничные, отпуска, премии, стимулирующие выплаты. Все вместе. Вычитаем НДФЛ, больничные, стимулирующие и т.д. В итоге у нас в городе выходит от 50 до 53 тысяч рублей. Это у среднего специалиста. В сферах науки и образовании и домашнего персонала зарплата колеблется от 20 до 40 тысяч рублей. Это, конечно, мало. Повыше – у транспортников, строителей.

Горожане, в том числе читатели «КП» усомнились в правильности подсчета средней зарплаты. Экономист Дмитрий Прокофьев предложил в эфире «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM другой метод анализа заработков людей.

- Это как в анекдоте. Кто-то есть мясо, кто-то капусту, а в среднем – получаются голубцы. Правильнее считать медианную зарплату. У нас по России средняя зарплата 50 тысяч, а медианная – 35, - констатирует Прокофьев.