23 человека потерялись на прошлой неделе в лесах Ленобласти

В лесах Ленобласти за прошлую неделю потерялись 23 человека. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

23 человека пропали в лесах Ленинградской области на прошлой неделе, с 16 по 22 августа 2021 года. Сотрудники аварийно-спасательной службы 47-го региона отчитались об итогах напряженной и разносторонней работы за прошедшие 7 дней. Увы, вызволить из беды всех до единого не удалось.

- В период с 16 по 22 августа 2021 года спасатели привлекались 53 раза, в том числе: к поисково-спасательным работам на водных объектах – 4 раза; к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 23 раза. В ходе ПСР: спасено – 28 человек, пропало – двое, - пишет аварийно-спасательная служба Ленобласти на своей странице во «Вконтакте».

Что касается поисков в России, то, безусловно, центром внимания на выходных стала история чудесного спасения 1,5-годовалой девочки, плутавшей четыре дня в лесу под Смоленском.