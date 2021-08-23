Большой кусок штукатурки рухнул с дома на проспекте Бакунина в Петербурге

Кусок фасада рухнул с дома на проспекте Бакунина в Петербурге. Фото: vk.com/mytndvor

В Санкт-Петербурге большой кусок штукатурки упал на тротуарную плитку с дома №17 на проспекте Бакунина. Фотографии последствия обрушения опубликовали в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания» во «Вконтакте». Очевидец сообщил, что только по счастливой случайности в момент происшествия никто не проходил вдоль здания.

Опасное место отгородили конусами. Фото: vk.com/mytndvor

- Я шла с ребенком, хорошо, что задержались в парке погулять подольше... Стыд и позор, что никому нет дела до ремонта и, главное, что такая угроза для жизни людей! – написала в комментариях к публикации местная жительница Вера.

По данным активистов Центрального района, капитальный ремонт дома, с которого отвалился элемент фасада, запланирован на 2038 год. Теперь люди надеются, что эти планы пересмотрят. В настоящее время опасное место отгородили коммунальщики.