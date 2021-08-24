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Общество24 августа 2021 0:03

В метрополитене Петербурга не исключают подтопления во время дождей

Аварийные службы готовы оперативно откачивать воду
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В петербургском метро подготовились к возможным подтоплениям в сезон дождей.

В петербургском метро подготовились к возможным подтоплениям в сезон дождей.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В метрополитене Санкт-Петербурга перестраховались перед ухудшением погодных условий в городе – синоптики обещают непрекращающиеся дожди под конец августа. В подземке постоянно проверяют на герметичность специальные щиты в проемах дверей вестибюлей. На всех станциях все в порядке с гермозатворами в пешеходных переходах. Подготовку к возможным подтоплениям контролирует комитет по транспорту.

- На станциях создали запас мешков с песком. Для откачки дождевой воды из вестибюлей и подземных переходов подготовили переносные помпы. Аварийные службы метрополитена несут круглосуточную вахту. Они готовы оперативно выехать на любую станцию подземки для устранения чрезвычайных ситуаций, - сообщили в пресс-службе транспортного комитета Петербурга.

Что касается наземного транспорта, то диспетчерские службы уже подготовились оперативно вносить изменения в маршруты передвижения автобусов, трамваев и троллейбусов в случае непогоды.