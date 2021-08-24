Адвокат из Петербурга получил 3,5 года колонии за вымогательство 3 млн рублей с семьи бизнесмена

В Петербурге отправили в колонию адвоката-вымогателя. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургского адвоката Сергея Грузнева, который обещал избавить супругов-бизнесменов от уголовного дела за 3 миллиона рублей, отправили в исправительную колонию общего режима на 3,5 года. Дело в том, что супруги-коммерсанты проходили свидетелями по одной истории о мошенничестве. Адвокат решил их припугнуть, заявив, что им напрямую угрожает тюрьма. Далее Грузнев потребовал от семьи 3 млн рублей, чтобы якобы уболтать следователей, иначе пара не избежит колонии.

- Обвиняемый получил денежные средства в виде муляжа в помещении кафе. Однако свой преступный умысел, направленный на хищение денег, мужчина не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

К слову, Грузнев вину признал, но от наказания его это не освободило. Горе-адвоката взяли под стражу прямо в зале суда.