2,3 километра водопровода капитально отремонтировали в Волхове

В Волхове капитально отремонтировали более 2 километров водопровода. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Волхове завершили капитальный ремонт водопровода на участке от пересечения улицы Нахимова и проспекта Державина до улицы Юрия Гагарина. Напомним, работы велись через парк «Солнечная долина», а также на улицах Вали Голубевой, Щорса, Фрунзе и Воронежской. Итого капремонт затронул более 2,3 км магистрального водопровода.

- Подрядчик установил 40 железобетонных колодцев с запорной арматурой, смонтировал трубопроводы и подключил абонентов к новому водопроводу. Общая протяженность сетей составила 2320 погонных метров. Сейчас завершаются работы по благоустройству территории, - передает пресс-служба правительства Ленобласти.

Добавим, что капремонт должен снизить вероятность появления аварийных ситуаций на сетях и повысить надежность холодного водоснабжения в городе.