Дорогостоящий контейнер для раздельного сбора мусора сгорел в центре Петербурга

В центре Петербурга сгорел контейнер для разделительного сбора мусора. Фото: предоставлено "КП"

Дорогостоящий контейнер, предназначавшийся для раздельного сбора мусора, сгорел во дворе дома №8 на Коломенской улице в центре Санкт-Петербурга. О происшествии «Комсомолке» рассказал читатель Александр. По его словам, контейнер ранее установили силами МО «Владимирский округ», однако не всем понравилась прогрессивная идея сортировать мусор.

- Произошло возгорание и контейнер сгорел. Есть подозрение, что это «работа» вандалов. То есть суть в том, что возможные вандалы не дают дорогу прогрессу. Более того, было много негативных откликов во время установки от местных жителей, увы, - сетует читатель «КП-Петербург».

Добавим, что от МЧС не поступала официальная информация о сгоревшем контейнере.

К слову, накануне в центре Северной столицы случилось еще одно происшествие – на тротуар рухнул большой кусок фасада от дома на проспекте Бакунина. К счастью, никто не пострадал