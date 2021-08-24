Петербург стал лидером по темпу прироста нераскрытых преступлений в 2021 году

Петербург возглавил список регионов России по темпу прироста нераскрытых преступлений в 2021 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург расположился на первом месте среди регионов России по темпу прироста числа нераскрытых преступлений. МВД РФ опубликовало официальную статистику на этот счет за период с января по июль 2021 года. На втором месте оказался Ненецкий АО, тройку замкнула Чеченская Республика.

- Количество совершенных преступлений в Петербурге увеличилось на 9,4%. В рейтинге регионов с самым ощутимым приростом числа зарегистрированных преступлений, город на Неве занял восьмую строчку, уступив Чеченской Республике, Республика Тыва, Республике Ингушетия, Тульской области, Ненецкому АО, Приморскому и Краснодарскому краю, - пишет «Мойка78».

Ранее «Комсомолка» рассказала о работе элитного отдела СК Петербурга. Там нас заверили, что Северная столица больше не является бандитской.