Последние новости в Санкт-Петербурге на 24 августа 2021 года: Неделя резкого похолодания и странный размер средней зарплаты по городу

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 24 августа 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 24 августа 2021 года. Накануне мете6орологи предупредили горожан о резком похолодании. В разговоре с «КП» специалисты заверили, что надеяться на существенное потепление больше не стоит. В будние дни температура воздуха поднимется в лучшем случае до +17 градусов. А на выходных будет теплее, но чуточку. Что касается 1 сентября, то, скорее всего, День знаний пройдет с дождем.

В Смольном подсчитали, что средняя заработная плата в Петербурге составляет 72,8 тысячи рублей. Это примерно на треть выше, чем обычно по России. Горожане малость удивились такой статистике и начали восклицать из-за резонансной новости. Экономисты пояснили «КП-Петербург», что это номинальная зарплата, из которой не вычли НДФЛ, премии, больничные, отпускные и прочее.

Петербургские дети из многодетных семей оказались в ужасных условиях в детских лагерях в Анапе. В поселке Витязево им достались номера с грязными наволочками, сломанными кроватями, пылью и горами мусора. На все наслоились и аномальные ливни. Сейчас родители пытаются вернуть сыновей и дочерей назад в Северную столицу.