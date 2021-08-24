Отопительный сезон 2021-2022 в Ленобласти начнется в срок

Отопительный сезон в Ленобласти начнется в срок Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лето подходит к концу, а это значит, что скоро похолодает. Правительство Ленинградской области сообщает, что новый отопительный сезон 2021-2022 годов начнется в срок. На данный момент готовность объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса составляет 69 процентов, но специалисты активно ведут работу, чтобы тепло пришло в дома жителей региона вовремя. Об этом в администрации области рассказали 23 августа 2021 года.

- Подрядные организации и предприятия, эксплуатирующие объекты жизнеобеспечения, завершают подготовительные мероприятия на инженерных объектах, подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

На котельных перед началом отопительного сезона формируется запас топлива. А для быстрых ликвидаций аварий в области образовано 661 аварийное формирование 3120 человек личного состава, 940 единиц спецтехники.