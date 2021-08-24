Облачная и сырая погода ждет Петербург 24 августа

Дожди и прохлада придут в Петербург 24 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осенняя погода установилась в Санкт-Петербурге еще до конца лета. Во вторник, 24 августа 2021 года, в Северной столице будет облачно и сыро, в городе пройдут дожди, а температура воздуха окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Увы, пора доставать из шкафов теплые куртки и зонты.

- Синоптическая ситуация в Северной столице будет представлена северо-западной периферией холодной фронтальной волны. Это сохранит погоду преимущественно облачной, пройдут небольшие дожди, а температурный фон ожидается на 3-4 градуса ниже средних многолетних значений, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня в Петербурге воздух прогреется максимум до 13-15 градусов тепла, по Ленинградской области до плюс 11-16 градусов. Ветер будет северо-западный 4-9 метров в секунду.