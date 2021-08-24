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Общество24 августа 2021 8:43

Петербуржец снял с BMW благодарность сотруднику ГИБДД за помощь в рождении сына

Мужчина был вынужден поменять цвет наклейки, чтобы не копировать оформление полиции
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербуржец снял с BMW благодарность сотруднику ГИБДД за помощь в рождении сына / Фото: Instagram/ @igor_kuzmin444

Петербуржец снял с BMW благодарность сотруднику ГИБДД за помощь в рождении сына / Фото: Instagram/ @igor_kuzmin444

Житель Санкт-Петербурга, сделавший необычный подарок сотруднику ГИБДД, который помог сопроводить его жену в роддом, был вынужден снять наклейки со своего BMW. 23 августа в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина показал свою машину, оклеенную на манер полицейского автомобиля. Но вместо официальных надписей там была благодарность сотруднику ДПС Расиму Гаджиеву.

- Благодаря инспектору ДПС ОГИБДД по Красногвардейскому району Гаджиеву Расиму, который сопроводил до роддома 20.07.2021 в 14:20, пришёл в наш мир Савелий, - гласила надпись.

Изначально наклейка буквально копировала надпись полиции / Фото: Instagram/ @igor_kuzmin444

Изначально наклейка буквально копировала надпись полиции / Фото: Instagram/ @igor_kuzmin444

Однако за то, что цвет и стиль надписи буквально копировал схемы оперативных служб, благодарному мужчине грозил штраф. На своей странице в социальной сети он показал, что снял наклейку, однако, отказываться от благодарности не стал и просто выбрал другой цвет для своего послания.