Стоимость проезда в метро и наземном транспорте Петербурга подорожает на 2 рубля в 2022 году

Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 2 рубля в 2022 году Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Проезд в городском транспорте Санкт-Петербурга подорожает на 2 рубля в 2022 году. Это касается как метро, так и наземный транспорт. Об этом стало известно в ходе нулевых чтений городского бюджета в Законодательном собрании, которые прошли 23 августа 2021 года, пишет МК.ru.

- Стоимость жетона в метро обойдется в 62 рубля. Сейчас разовый проезд стоит 60 рублей, - отметили в ЗакСе.

Соотвественно, вырастет и проезд по "Подорожнику". Вместо 41 рубля проезд в метро владельцу проездного обойдется в 43 рубля. Так, подорожание составит 3,3% по жетону и 4,9% по "Подорожнику".

Поездка на наземном городском транспорте Петербурга также станет дороже на 2 рубля - 57 рублей вместо 55 рублей. Рост на 3,6%. Соотвественно по "Подорожнику" проезд вырастет на 5,6% с 36 рублей до 39 рублей.

Известно, что коммунальные услуги в будущем году тоже станут дороже. Так, расходы на электричество у горожан вырастут на 5%.