Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2021 9:18

Полиция задержала мужчину, разбившего зеркала у служебного автомобиля в Петербурге

Задержанный ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция задержала мужчину, повредившего служебный автомобиль в Петербурге

Полиция задержала мужчину, повредившего служебный автомобиль в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, разбившего боковые зеркала у полицейской машины. Инцидент произошел в ночь на 20 августа 2021 года. В отделение МВД Красногвардейского района поступило сообщение о бытовом конфликте в квартире дома 49/1 по проспекту Энтузиастов. Полицейские выехали на место, а пока разбирались, неадекват напал на автомобиль.

- Пока полицейские разбирались с конфликтной ситуацией, из подъезда вышел мужчина ударами ноги разбил оба боковых зеркала полицейского автомобиля "Хендай Солярис", - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция сразу возбудила уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемого задержали. Им оказался 30-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе трижды за угрозу убийством.

Оказалось, что мужчина был пьян. В рамках возбужденного уголовного дела подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция задержала мужчину, который повредил служебный автомобиль в Петербурге
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО