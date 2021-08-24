Вспышка острой кишечной инфекции произошла в детском лагере "Связист" в Ленобласти

Вспышка кишечной инфекции произошла в лагере в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В детской оздоровительном лагере "Связист", который находится в поселке Петровское Приозерского района Ленинградской области, произошла вспышка острой кишечной инфекции среди детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре 23 августа 2021 года. Сколько именно пострадало человек пока не уточняется. Ведомство уже организовало проверку.

- Незамедлительно начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования в целях установления причинно-следственной связи возникновения вспышки и ликвидации очага. Выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, - рассказали в Роспотребнадзоре области.

На данный момент специалисты отбирают пробы еды, воды, смывы с внешних объектов, а также обследуют пищеблок, персонал лагеря и других контактных лиц. Организован осмотр детей и персонала врачами-инфекционистами.