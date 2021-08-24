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Общество24 августа 2021 9:49

Метро Петербурга подготовилось к сезону дождей

В подземке проверили герметичность щитов и подготовили переносные помпы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербургская подземка готова к сезону дождей

Петербургская подземка готова к сезону дождей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осень уже на пороге, а значит, в Санкт-Петербурге начнется сезон дождей. В связи с этим метрополитен подготовился к обильным ливням. Об этом в Смольном рассказали во вторник, 24 августа 2021 года.

- Проверку на герметичность прошли специальные щиты в проемах вестибюльных дверей, гермозатворы в подземных переходах вестибюлей, на станциях создан запас мешков с песком. На случай проникновения воды в вестибюли станций подготовлены переносные помпы, - пояснили в комитете по транспорту.

Сообщается, что в полной боеготовности находятся почти все станции. Также метрополитен готов оказывать помощь вестибюлям, которые находятся в режиме временной эксплуатации и не переданы в хозяйственное ведение предприятия - это станции "Беговая" и "Проспект Славы", которые нередко страдают от обильных дождей. Также предварительная подготовка требуется на станции "Дунайская".