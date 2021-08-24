В Выборге откроется кинофестиваль «Окно в Европу»

Кинофестиваль "Окно в Европу" откроется 27 августа в Выборге. Фото: lenobl.ru/

Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, власти Ленинградской области не стали отказываться от проведения известного выборгского кинофестиваля «окно в Европу». В этот раз традиционный кинофорум распахнет свои двери 27 августа.

- 27 августа в 19.30 в кинотеатре «Выборг-Палас» откроется XXIX фестиваль российского кино «Окно в Европу». Символом фестиваля станет образ фронтового корреспондента Лопатина в исполнении Юрия Никулина из фильма режиссера Алексея Германа «Двадцать дней без войны», - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Что касается фестивальной программы, то фильмом открытия станет новая картина режиссера Алексея Германа-младшего «Дело». А документальную часть форума откроет короткометражка Владимира Сидорова «Победа».