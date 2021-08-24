Грабителем, который с ножом бросался на людей в отделении банка на Кондратьевском проспекте, оказался психически больной пенсионер

"Грабителем" банка на Кондратьевском оказался псих-пенсионер. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Грабителем, который накануне днем вломился в отделение банка на Кондратьевском проспекте Петербурга, оказался психически нездоровый пенсионер. Об этом сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

- 23 августа в 10:22 в полицию от охранника поступило сообщение, что в помещении банка мужчина с ножом бросается на посетителей. В 10:29 прибывшим на место нарядом задержан мужчина 1957 года рождения, пенсионер, который держа в руках нож, выказывал угрозы, оскорблял сотрудников банка и посетителей грубой нецензурной бранью, - уточняет источник «КП».

Агрессивного пенсионера скрутили и отвезли в отделение. По счастью, вреда он никому причинить не успел. Позднее оказалось, что мужчина был судим пять раз, но в каждом случае его освобождали от уголовной ответственности и отправляли на медлечение из-за проблем с психикой.

Се6йчас на пенсионера завели новое уголовное дело, за хулиганство.