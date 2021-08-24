Жителей Ленобласти приглашают на общественные работы за 26 тысяч рублей в месяц

Жителей Ленобласти зовут на оплачиваемые общественные работы. Фото: lenobl.ru

Биржа труда Ленинградской области приглашает местных жителей подзаработать и принести пользу региону. Тех, кто временно не трудоустроен, зовут принять участие в оплачиваемых общественных работах.

- Работники занимаются благоустройством и озеленением городских и сельских поселений, обслуживанием транспорта, сельскохозяйственными работами, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, ЖКХ и бытовым обслуживанием, обслуживанием санаторно-курортных зон, - сообщает пресс-служба областного правительства.

В данный момент во Всеволожском районе на работу ждут дорожных и подсобных рабочих. А в Гатчинском районе требуются сборщики изделий из дерева, подсобные рабочие, укладчики-упаковщики, распиловщики. Точный список вакансий можно узнать на сайте областной службы занятости.

Минимальная зарплата на общественных работах – 26 тысяч рублей в месяц.