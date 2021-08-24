Две полосы движения перекроют на вантовом мосту Петербурга с 31 августа

На вантовом мосту перекроют две полосы движения с 31 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

С 31 августа 2021 года на Большом Обуховском мосту в Санкт-Петербурге начнутся ремонтные работы в связи с чем будут перекрыты две полосы движения. Ограничения на участке между транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Обуховской Обороны продлятся по 10 сентября. Об этом 24 августа рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- С 31 августа по 10 сентября года на вантовом мосту будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности, первая и вторая полосы, а по третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Все работы будут идти круглосуточно, однако сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.