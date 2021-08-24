Заражаемость коронавирусом упала до 600 человек в Петербурге на 24 августа 2021 года

Всего 600 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 24 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге второй день подряд необычно низкие показатели заболеваемости коронавирусом. На вторник, 24 августа 2021 года, в городе инфекцию выявили всего у 600 человек, накануне у 691 человека, хотя днем ранее показатель приближался к 1,5 тысячам. Об этом говорится в данных оперативного штаба по COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге от коронавируса вылечились еще 801 пациент, скончались 39. Всего за время пандемии инфекция была выявлена у 568 476 человек, из них вылечились 545 686 и умерли 20 342, - сообщает оперштаб.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 24 августа / Фото: Яндекс

С чем связан такой резкий спад заражаемости, пока что комитет по здравоохранению не сообщает.

Тем временем в Петербурге отменяют ряд ограничений. Так, с 27 августа вновь начнет работать сфера развлечений: откроются аквапарки, аттракционы в помещениях и детские игровые комнаты.