Автоблогера задержали после гонок с «шашками» на Московском шоссе в Петербурге

Полиция задержала блогера за опасную езду по Петербургу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские полицейские задержали Инстаграм-блогера Арчи, устроившего гонки с «шашками», то есть резким и опасным перестроением на Московском шоссе. Своими «подвигами» он поделился в соцсетях вечером 22 августа, но потом, испугавшись ответственности, все удалил. Однако полицейские успели посмотреть видео и найти нарушителя.

- Инспекторы ГИБДД не позволили блогеру развлекаться опасной ездой по городским дорогам. Машину Арчи укатили на спецстоянку, - пишет «Петербургский дневник».

У полицейских возникли вопросы не только к манере езды горе-блогера и замазанным регистрационным знакам на его машине, но и к номерам кузова и агрегатов. Пока их будут проверять эксперты, Арчи походит пешком.

Сейчас основной аккаунт блогера в Инстаграме закрыт.