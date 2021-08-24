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Общество24 августа 2021 12:40

Автоблогера задержали после гонок с «шашками» на Московском шоссе в Петербурге

Его черный «Мерседес» отправился на спецстоянку
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полиция задержала блогера за опасную езду по Петербургу.

Полиция задержала блогера за опасную езду по Петербургу.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские полицейские задержали Инстаграм-блогера Арчи, устроившего гонки с «шашками», то есть резким и опасным перестроением на Московском шоссе. Своими «подвигами» он поделился в соцсетях вечером 22 августа, но потом, испугавшись ответственности, все удалил. Однако полицейские успели посмотреть видео и найти нарушителя.

- Инспекторы ГИБДД не позволили блогеру развлекаться опасной ездой по городским дорогам. Машину Арчи укатили на спецстоянку, - пишет «Петербургский дневник».

У полицейских возникли вопросы не только к манере езды горе-блогера и замазанным регистрационным знакам на его машине, но и к номерам кузова и агрегатов. Пока их будут проверять эксперты, Арчи походит пешком.

Сейчас основной аккаунт блогера в Инстаграме закрыт.