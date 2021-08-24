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Здоровье24 августа 2021 12:53

390 пациентов с коронавирусом в Петербурге находятся в реанимации

Еще более 180 подключены к аппаратам ИВЛ
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Более 180 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ в Петербурге

Более 180 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге заметно снизился показатель распространения коронавируса, однако остаются и тяжелые больные. Так, по данным Смольного на 24 августа 2021 года, 390 человек находятся в реанимации.

- Также среди больных инфекцией 182 пациента подключены к аппаратам ИВЛ, - говорится в отчете администрации Северной столицы.

Всего на данный момент на лечении в больницах с коронавирусом и пневмониями находятся 4,1 тысячи человек. За последние сутки госпитализированы были 160 пациентов, а выписаны 68. Общий коечный фонд сейчас свободен на 42,98 процентов.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге коронавирус выявили еще у 600 человек, 801 выписали, а скончались 39. Коэффициент распространения инфекции равен 0,73 - это хороший показатель при нормативе не более 1.

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