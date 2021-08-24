Почти 1,5 млн человек привились от коронавируса в Петербурге

В Петербурге число вакцинированных от коронавируса приблизилось к 1,5 млн Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга продолжают вакцинироваться от коронавируса. По данным Смольного на вторник, 24 августа 2021 года, число привившихся хотя бы первым компонентом уже почти достигло отметку в 1,5 миллиона человек.

- На данный момент в Петербурге первично привиты 1 449 025 человек, вторично уже 1 351 180 горожан. За последние сутки первый укол получили 1310 человек, закончили цикл вакцинации 2765 человек, - говорится в отчете Смольного.

Привиться жители Петербурга могут в 166 пунктах, которые работают по всему городу. Запас вакцины на данный момент составляет более 451,3 тысячи комплектов доз.

Напомним, что в городе снизилась заражаемость коронавирусом. За последние сутки в городе подтверждено еще 600 случаев заболевания. Всего за время пандемии инфекция была выявлена у 568 476 человек.

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