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Политика24 августа 2021 13:17

Татьяну Буланову снова сняли с выборов в ЗакС Петербурга

В собранных в ее поддержку подписях нашли много брака
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Татьяне Булановой снова отказали в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга.

Татьяне Булановой снова отказали в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Территориальная избирательная комиссия №17 Калининского района Петербурга в очередной раз отказала певице Татьяне Булановой, которая планировала выдвигать свою кандидатуру на выборах в городское Заксобрание по партийным спискам. Причиной отказа вновь стал высокий процент брака в подписных листах артистки.

- Один избиратель может поставить только одну подпись за кандидата. Было выявлено 33 цепочки с одинаковым почерком: из них только 30 автографов могут быть учтены как достоверные, - пишет Закс.Ру.

Всего в подписных листах, поданных за Буланову, обнаружили 12,9% брака. При этом допустимый порог составляет 5%.

Кроме того, члены избиркома отметили, что певица не полностью указала в налоговой декларации свое имущество и часть доходов в три миллиона рублей.

Напомним, что ранее на действия петербургского избиркома Буланова жаловалась главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Та обещала певице разобраться с ситуацией.

Стоит сказать, что кроме Заксобрания Буланова параллельно собирается участвовать в выборах в Госдуму России, но по другому городскому округу.