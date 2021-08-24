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Экономика24 августа 2021 13:37

Строительство Шкиперской развязки на ЗСД может ускорить кредит от федерального центра

Заявку на его получение подали власти Петербурга
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Строительство Шкиперской развязки на ЗСД могут ускорить деньги из Москвы.

Строительство Шкиперской развязки на ЗСД могут ускорить деньги из Москвы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга надеются быстрее решить несколько из назревших инфраструктурных проблем, в том числе строительства Шкиперской развязки на ЗСД, при помощи кредита от федерального центра. О заявке на его получение напомнил губернатор города Александр Беглов.

- В аппарате Правительства России обсудил требования к проектам, на которые мы планируем привлечь инфраструктурный кредит в 25 миллиардов рублей. Петербург планирует получить от федерального центра деньги под 3,5% на 15 лет. Это ускорит строительство крайне необходимых городу объектов, в том числе Шкиперской развязки ЗСД, - сообщается о рабочем визите в Москву на странице Беглова ВКонтакте.

Деньги планируется потратить и на другие, пока неназванные объекты. Кроме кредита, город просит выделить средства из Фонда национального благосостояния – «кубышки», сформированной правительством из нефтегазовых доходов. На них Смольный намерен обновить подвижной состав метро, закупив сразу 950 вагонов.