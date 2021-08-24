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Происшествия24 августа 2021 13:45

Труп завернутый в одеяло нашли в квартире в Петербурге

Тело обнаружил хозяин жилья, который сдает его посуточно
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Труп в ковре нашли в квартире в Колпино

Труп в ковре нашли в квартире в Колпино

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге нашли труп мужчины, который был завернут в одеяло. Жуткую находку вечером в понедельник, 23 августа 2021 года, сделал местный житель в своей квартире в Колпино, которую он сдает посуточно.

- В восемь часов вечера в полицию поступило сообщение от 43-летнего мужчины, который рассказал, что в квартире в доме 4 по улице Красных Партизан нашел труп мужчины, которому он сдал жилье, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мужчина пояснил, что труп был завернут в одеяло, а на лице видны следы драки, поврежден нос.

Позже врач скорой помощи подтвердил, что умерший - 38-летний уроженец Оренбургской улицы, который также проживает в Колпино, до в доме на Октябрьской улице.

На данный момент труп направлен в морг для исследования. Проверку проводит следственный комитет.