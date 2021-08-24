Беглов заявил об уверенном росте экономики Петербурга

Беглов отметил рост экономики Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Санкт-Петербурга рассмотрело итоги социально-экономического развития города за первое полугодие 2021 года. Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что экономика города на Неве пошла к уверенному росту после нелегкого 2020 года. Об этом в Смольном рассказали во вторник, 24 августа 2021 года.

- Итоги первого полугодия показывают положительные тенденции в экономике. Необходимо их сохранить. При этом особое внимание следует обратить на возможные риски и минимизировать их. Остается неизменным и требование соблюдать все противоэпидемические меры, - отметил градоначальник.

Так, в правительстве отметили, что индекс промышленного роста с января по май составил 108%, что почти в два раза выше, чем по России. А оборот розничной торговли увеличился на 18,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Кроме того, в Смольном отметили, что рост реальной заработной платы петербуржцев составил 5,6%.

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