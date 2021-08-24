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Происшествия24 августа 2021 14:55

СК начал проверку после отравления детей в лагере «Связист» в Ленобласти

Жалобу в Роспотребнадзор написали родители потерпевших
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Следователи приехали в детский лагерь, где отравились отдыхавшие.

Следователи приехали в детский лагерь, где отравились отдыхавшие.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи главного управления СК России по Ленинградской области приехали в детский оздоровительный лагерь «Связист», где, по словам родителей, отравились отдыхавшие там дети. В числе потерпевших более 20 человек, а ситуацией уже занялся местный Роспотребнадзор. Туда пожаловались родители отдыхавших.

- В связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников детского лагеря, а также должностных лиц контролирующих органов, - сообщает пресс-служба областного управления СК.

Сейчас на месте работает группа специалистов под руководством главы следственного отдела по городу Приозерск. Там де присутствуют и представители Роспотребнадзора. Накануне они взяли пробы еды, воды, проверили пищеблок. Врачи осмотрели детей, персонал лагеря и других контактных лиц.

По данным СК в числе пострадавших дети и подростки в возрасте от 10 до 14 лет. У большинства подозревают кишечную инфекцию.

Следственный комитет проводит проверку после отравления детей в лагере в Ленобалсти
Видео: ГСУ СК РФ по ЛО