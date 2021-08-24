В Смольном заявили, что реальная зарплата петербуржцев выросла на 5,6% Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В правительстве Санкт-Петербурга рассказали, насколько реально выросла заработная плата горожан за последний год. Эта тема поднималась на заседании городского правительства об итогах социально-экономического развития Северной столицы за первое полугодие 2021 года, которое состоялось 23 августа.

- Средняя номинальная заработная плата за январь-май 2021 года составила 72,8 тыс. рублей - на 11,2% больше, чем за тот же период 2020 года. Реальная зарплата с учетом инфляции увеличилась на 5,6%, - пояснили в Смольном.

Также на заседании в правительстве отметили, что по прогнозам к 2024 году номинальная зарплата петербуржцев вырастет до 91,8 тысячи рублей. То есть, после вычета налога в 13%, "на руки" горожане в среднем будут получать почти 80 тысяч рублей.

Ранее в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM эксперты объяснили, откуда берется столько большой размер средней зарплаты.