Памятник поэту и музыканту Александру Башлачеву установят в сквере на Свердловской набережной

Первый в России памятник Александру Башлачеву появится в Петербурге. Фото: предоставлено М.Ивановой-Очерет

Памятник музыканту и поэту Александру Башлачеву все же появится в Петербурге. Идею его установки поддержала культурная комиссия Общественной палаты города на Неве. Установят монумент вероятнее всего на Охте.

- Мы считаем целесообразной установку памятника, посвященного поэту и музыканту Александру Башлачеву в связи с тем, что он увековечивает память о ярком представителе отечественной рок-культуры, жизнь и творчество которого непосредственно связаны с нашим городом и, в частности, с Охтой, - сообщает пресс-служба Общественной палаты.

Инициатором установки памятника выступила одна из строительных компаний города. Вероятным местом расположения называется сквер на Свердловской набережной, идущий от Пискаревского проспекта до реки Охты.

Когда именно памятник будет установлен, пока неизвестно.

Напомним, что Александр Башлачев является одним из известнейших андерграундных музыкантов советского времени. Он родился в Череповце, но известность приобрел в Ленинграде, где трагически погиб в 1988 году. Памятников Башлачеву в России нет.