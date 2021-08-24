Петербург вошел в число лидеров по выполнению задач национальных целей развития Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург оказался среди лидеров по выполнению задач национальных целей развития, которые были обозначены президентом страны. Об этом 24 августа 2021 года рассказал губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства.

- У нас созданы условия для самореализации талантов. В этом году аттестат с отличием и медали получили 2782 выпускника. По индексу качества городской среды в 2020 году мы заняли второе место в России, - отметил градоначальник.

Среди национальных целей, это сохранение населения, здоровье и благополучие людей, также создание условий для самореализации людей и развития талантливых горожан.

Кроме того, Беглов отметил, что Петербург вошел в ТОП-9 регионов по уровню цифровой зрелости. В этом году бюджет нацпроекта по цифровой трансформации в северной столице составит 1,8 млрд руб.