Автомобилистов предупредили о начале миграции лосей в Ленобласти

Водителей предупредили о начавшемся в Ленобласти сезоне миграции лосей Фото: Артем КИЛЬКИН

Традиционно под конец лета в Ленинградской области начинается сезон миграции лосей, который продолжится до конца октября. Об этом 21 августа 2021 года предупредили автомобилистов в реабилитационном центре для диких животных "Велес". Во время гона животные часто выходят на дороги, в связи с чем увеличивается количество ДТП с их участием.

- Большинство зооаварий случается в вечерне-ночное и утреннее время. Максимальные пики приходится на период с 23 до 2 часов и с 5 до 9 часов, - отметили специалисты.

Автомобилистам напомнили, что следует остановиться, если на дороге или рядом с ней водитель заметил лося. С животным нельзя контактировать, а также не производить громких звуков. Нужно просто дождаться, пока лось уйдет.

Также по законодательству, водителю за гибель лося грозит штраф в 80 тысяч рублей. Кроме того, столкновение с животным может быть смертельно опасным для человека.