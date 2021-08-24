В Смольном назвали численность населения Петербурга

В Петербурге официально живут почти 5,4 миллиона человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Население Петербурга достигло почти 5,4 миллиона человек. Об этом, на заседании правительства, посвященного экономическому развитию города, заявил губернатор Александр Беглов.

- Численность населения на начало июня 2021 года составила 5 385 800 человек. Общее число работающих петербуржцев достигло 3 115 000 человек, - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

По мнению главы города, ситуация на рынке труда стабилизировалась. После всплеска 2020 года, когда из-за коронавируса многие горожане потеряли работу и встали на учет на бирже труда, уровень безработицы снизился в 2,7 раза. Сейчас он составляет 1,1% от трудоспособного населения.

Речь, разумеется, идет об официально зарегистрированных в службе занятости. Там стоят на учете состоит 45 400 человек. При этом в базе имеется 49 300 вакансий. Другой вопрос, что не все они высокооплачиваемые. А уж до заявленного уровня средней зарплаты в 72,8 тысячи рублей дотягивают лишь единичные предложения.