Милонов предложил создать «Школофон», чтобы ученики не мерялись дорогими гаджетами

Милонов призвал избавиться от зависти в школах из-за дорогих мобильников.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Депутат Виталий Милонов, представляющий в Госдуме Петербург, озаботился вопросом равенства школьников. Народного избранника взволновали дорогие смартфоны, которые некоторые ученики носят на занятия. Этим они вызывают зависть у тех детей, родители которых не могут себе позволить многотысячные траты на гаджет для ребенка. Чтобы устранить атмосферу неравенства, депутат призвал разработать единый «Школофон».
- Прошу разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных Министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами, - написал Милонов в соцсетях.
Устройства должны выполнять исключительно образовательные функции, обеспечивать связь и при этом иметь невысокую цену.
Милонов - о «Школофонах».
Фото: Степан СТЕПАНОВ
- Подобное устройство, к примеру, могло бы получить название «Школофон», - отметил депутат.
Реакция чиновников на инициативу Милонова пока неизвестна.