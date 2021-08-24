Милонов предложил создать «Школофон», чтобы ученики не мерялись дорогими гаджетами

Милонов призвал избавиться от зависти в школах из-за дорогих мобильников. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутат Виталий Милонов, представляющий в Госдуме Петербург, озаботился вопросом равенства школьников. Народного избранника взволновали дорогие смартфоны, которые некоторые ученики носят на занятия. Этим они вызывают зависть у тех детей, родители которых не могут себе позволить многотысячные траты на гаджет для ребенка. Чтобы устранить атмосферу неравенства, депутат призвал разработать единый «Школофон».

- Прошу разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных Министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами, - написал Милонов в соцсетях.

Устройства должны выполнять исключительно образовательные функции, обеспечивать связь и при этом иметь невысокую цену.

Милонов - о «Школофонах». Фото: Степан СТЕПАНОВ

- Подобное устройство, к примеру, могло бы получить название «Школофон», - отметил депутат.

Реакция чиновников на инициативу Милонова пока неизвестна.