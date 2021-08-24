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Общество24 августа 2021 16:50

Милонов предложил создать «Школофон», чтобы ученики не мерялись дорогими гаджетами

Не у всех есть деньги на «Айфоны», что создает атмосферу неравенства и зависти в школах
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Милонов призвал избавиться от зависти в школах из-за дорогих мобильников.

Милонов призвал избавиться от зависти в школах из-за дорогих мобильников.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутат Виталий Милонов, представляющий в Госдуме Петербург, озаботился вопросом равенства школьников. Народного избранника взволновали дорогие смартфоны, которые некоторые ученики носят на занятия. Этим они вызывают зависть у тех детей, родители которых не могут себе позволить многотысячные траты на гаджет для ребенка. Чтобы устранить атмосферу неравенства, депутат призвал разработать единый «Школофон».

- Прошу разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных Министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами, - написал Милонов в соцсетях.

Устройства должны выполнять исключительно образовательные функции, обеспечивать связь и при этом иметь невысокую цену.

Милонов - о «Школофонах».

Милонов - о «Школофонах».

Фото: Степан СТЕПАНОВ

- Подобное устройство, к примеру, могло бы получить название «Школофон», - отметил депутат.

Реакция чиновников на инициативу Милонова пока неизвестна.