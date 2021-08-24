Велодорожку из России в Финляндию достроили в Ленобласти

В честь открытия приграничной велодорожки пройдет пробег. фото: vk.com/vbgregion

В Выборгском районе Ленинградской области закончили строительство велодорожки, которая свяжет Россию и Финляндию. А точнее, города-побратимы Светогорск и Иматра, между которыми существует велопереход на приграничном КПП.

- От Светогорска до Иматры построена велополоса протяженностью более 4 км. Светогорск стал единственным городом в России, где появилась связная велоинфраструктура в направлении границы, - сообщает пресс-служба Муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области».

Отметим, что веломаршрут между Светогорском и Иматрой был очень популярен до пандемии. В 2019 году границу здесь пересекли 33 тысячи велопутешественников. А сам проект создан в рамках приграничного сотрудничества России и Финляндии.

По случаю открытия 4 сентября состоится первый велопробег, участие в котором смогут принять не только жители Выборгского района, но и Санкт-Петербурга. Но пройдет он только по территории России – граница с Финляндией по-прежнему закрыта.